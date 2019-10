Med Photo Fest a Modica, Ferdinando Scianna dedica la sua mostra a Franco Ruta

Si snoderà attraverso un percorso di mostre, workshop e appuntamenti che avrà luogo a Catania, Siracusa, Modica, Vizzini, Augusta e Caltagirone l'undicesima edizione del Med Photo Fest.

“Una serie di mostre personali – come scrivono gli organizzatori – affiancate da un ricco programma di workshop, seminari, concorsi e di incontri con gli autori, dislocate in sedi diverse – Galleria di Arte Moderna del Comune di Catania, le Cucine dell’ex Refettorio (Aula Magna) e il Coro di Notte dell’ex Monastero dei Benedettini, sede del dipartimento Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Catania, il Museo Diocesano di Caltagirone, l’ex Convento del Carmine della Fondazione del Teatro Garibaldi di Modica, il Museo dell’Immaginario Verghiano di Vizzini, gli spazi comunali di Augusta e la Fototeca siracusana – si alterneranno per celebrare l’Immagine della Sicilia nella scia della più salda iconografia.”

Tra gli ospiti previsti Ferdinando Scianna, Giovanni Chiaramonte, Giuseppe Leone, Tony Gentile, Nuccia Cammara, Roberto Strano, Franco Carlisi, Veronica Bronzetti, Massimo Cristaldi, Marilena Vita, Carlos Freire, Maria Spera, Gérard Boisnel e le nuove proposte Valdina Calzona e Roberta Giuffrida.

Venerdì 4 ottobre l’inaugurazione nelle Cucine dell’ex Refettorio (Aula Magna) e il Coro di Notte dell’ex Monastero dei Benedettini, sede del dipartimento Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Catania, alla presenza di Giovanni Chiaramonte e Carlos Freire.

A Modica, sabato 9 novembre alle 11, all'AUDITORIUM PIETRO FLORIDIA in Piazza Matteotti, Ferdinando Scianna terrà la sua Lectio Magistralis.

Alle 18.30 al Convento del Carmine in piazza Matteotti ci sarà l’inaugurazione delle mostre personali di FERDINANDO SCIANNA, VERONICA BRONZETTI, NUCCIA CAMMARA, TONY GENTILE, MARIA SPERA, ROBERTO STRANO. Mentre quella di VALDINA CALZONA si terrà al Foyer Teatro Garibaldi. Le mostre saranno visibili da venerdì 08 novembre fino a domenica 08 dicembre 2019. Lemostre presso il Convento del Carmine saranno visitabili dal martedì alla domenica, dalle 16,30 alle 20,30. La mostra presso il Foyer del Teatro Garibaldi sarà aperta dal martedì alla domenica, dalle 16,00 alle 20,00. Il lunedì rimangono chiuse.

Ferdinando Scianna ha voluto dedicare la sua mostra alla memoria di Franco Ruta: “Mi piace dedicare questa piccola, per me importante mostra, alla memoria vivissima di Franco Ruta, uomo di straordinario talento nelle idee e nell’amicizia”, ha affermato il celebre fotografo.