Karate, il vittoriese Giuseppe Panagia bronzo ai campionati italiani Under 21

Al PalaPellicone di Ostia (Roma), si sono svolti i Campionati Italiani U21 specialità kata e Kumite: 415 atleti giovani tra i 17 e i 20 anni si sono confrontati per un importante podio tricolore.

Ottima la prestazione del ventenne vittoriese Giuseppe Panagia (dal mese di aprile 2019 indossa la divisa del Gruppo Sportivo Fiamme Oro - Polizia di Stato -), conquistando la medaglia di bronzo, battendo in finale il Veneto Enrico Pizziolo.

“ Sono contento del risultato, ho anche contribuito con il terzo posto a portare sul podio la mia nuova società, sto lavorando bene - dice felice Giuseppe Panagia – sono un professionista e mi alleno parecchie ore al giorno senza tralasciare gli studi Universitari, volevo a tutti costi salire sul podio e sono contento della prestazione.”

Panagia indosserà la maglia azzurra e insieme a Gallo e Iodice dal 4 al 6 ottobre alla premier league in Russia.