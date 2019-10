Scoperta a Portopalo di Capo Passero coltivazione di cannabis: un arresto

I carabinieri della Stazione di Pachino hanno tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un giovane coltivatore diretto portopalese. Nell’ambito della quotidiana attività info - investigativa e di controllo del territorio, i carabinieri avevano infatti acquisito elementi tali da far ritenere che l’uomo potesse coltivare, detenere e spacciare droga. Pertanto hanno proceduto a perquisizione personale e domiciliare alla quale, sin da subito, l’uomo si è mostrato particolarmente agitato ed insofferente nei confronti degli operanti. Al termine delle attività infatti i Carabinieri hanno rinvenuto nella sua disponibilità 16 piante di cannabis indica, coltivate nella vegetazione retrostante l’abitazione, 3 piante in essiccazione all’interno dell’appartamento ed 1,5 chili di sostanza stupefacente tipo “marijuana” già pronta ad essere smerciata nonché materiale per la pesatura ed il confezionamento delle dosi di stupefacente. Al termine di tale atto l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e, al termine delle formalità di rito, tradotto presso la propria abitazione, in regime degli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria aretusea.