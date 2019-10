Confcommercio, nasce a Palermo l'Unione degli industriali

Nasce a Palermo l'Unione degli industriali di Confcommercio. Presidente è stato nominato Antonino Lo Coco; vice presidente vicario, Martina Biundo, vice presidenti: Antonino Cinquemani e Biagio Semilia, consiglieri: Giuseppe Biundo, Vito Biundo, Francesco Caminita, Clemente Maniaci, Claudia Pellitteri. "Ringrazio Confcommercio Palermo - dice Lo Coco - che rappresenta quella casa comune, capace di aggregare importanti segmenti produttivi della città e di dare concrete risposte alle nostre esigenze, sia in termini associativi che di assistenza. L'Unione raggruppa aziende piccole e grandi impegnate in vari settori produttivi che hanno voglia di mettersi insieme per scambiare le proprie esperienze e ottimizzare le risorse. Noi vogliamo essere inclusivi, siamo aperti nei confronti di tutte le aziende che vorranno sposare la nostra idea".