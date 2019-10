Floridia, il gruppo di Salvo Burgio spiega perchè vota la sfiducia al sindaco Limoli

Il gruppo politico che a Floridia fa riferimento all'ex vice sindaco Salvo Burgio, 'Cambiala' e 'Riparti Floridia', spiega perchè ha deciso di firmare la mozione di sfiducia al sindaco che sarà portata in aula lunedì alle 15,30.

"Nei due anni e mezzo di legislatura - è scritto in una nota - il gruppo Burgio è stato coerente con gli impegni presi, sostenendo l’azione amministrativa del sindaco in giunta e in consiglio comunale, malgrado insorgesse una evidente mancanza di spirito collaborativo da parte del primo cittadino. Circostanza, quest’ultima, che ha determinato le dimissioni del vice-sindaco Burgio nell’ottobre del 2018. Nonostante il nostro impegno e il nostro lavoro in giunta e in consiglio venissero mortificati e il clima di serenità iniziale si logorasse progressivamente, sino a fare venire meno quel rapporto di rispetto politico, di pari dignità e di collaborazione indispensabile per poter amministrare proficuamente la città, abbiamo continuato a sostenere l’amministrazione del sindaco Limoli in nome di un interesse superiore, che è quello di garantire ai cittadini una amministrazione stabile, con interventi, servizi e progettualità nei limiti imposti dal bilancio comunale e dalla ristrettezza economica dei tempi in cui viviamo. L’impossibilità di individuare una linea comune nell’attività gestionale dell’ente ha comportato una continua girandola di assessori, ai quali non è stato concesso il tempo materiale per svolgere proficuamente il loro mandato. D’altra parte, la difficoltà ad armonizzare obiettivi, scelte e strategie di intervento amministrativo in piena condivisione e sintonia non consentono, oramai, la continuazione del rapporto sino ad oggi instaurato con il sindaco. Occorre guardare ben oltre la mozione di sfiducia, strumento che, senza dubbio, depaupera il conflitto politico ma che, oggi, risulta essere l’extrema ratio che può consentire di uscire fuori dal baratro in cui la città è precipitata. Si ritiene, pertanto, per le motivazioni qui sinteticamente esposte, di considerare concluso ogni rapporto di natura politico-amministrativa con l’amministrazione guidata dal sindaco Limoli, con il conseguente ritiro della nostra rappresentanza politica in giunta, e di convergere sull’opportunità di esprimere parere favorevole alla mozione di sfiducia in consiglio comunale".

(Nella foto del 2017 l'esultanza di Limoli a sinistra e di Salvo Burgio per avere vinto al ballottaggio)