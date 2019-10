Patto per il Sud, fondi per la chiesa di San Sebastiano di Buscemi

: Il Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ha approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo inerente l’intervento denominato “Completamento dei lavori di restauro della Chiesa di San Sebastiano di Buscemi”. Lo comunicano Vincenzo Vinciullo e Antonio Navanteri.

La somma per il completamento dei lavori, pari a 1.113.740,00 euro, stanziata nella scorsa Legislatura, sarà così utilizzata: 200.000 euro per l’anno 2019, 800.000 euro per l’anno 2020 e 113,740 euro per l’anno 2021.

I lavori verranno realizzati sotto la direzione della Sovrintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa, che ha curato il progetto.

Come si ricorderà, lo stanziamento, insieme a quello di tanti altri interventi, per la provincia di Siracusa, era già stato inserito nel Patto per il Sud, nella scorsa Legislatura.

Non posso non esprimere la mia soddisfazione, ha concluso Vinciullo, perché un intervento da me fortemente voluto e difeso nella scorsa Legislatura giunge a compimento, a dimostrazione del lavoro serio e concreto da me svolto nell’interesse della provincia di Siracusa che continua, ancora oggi, a beneficiare della buona Programmazione lasciata in eredità dal vecchio Parlamento regionale.