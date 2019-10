Una folle corsa tra le strade di Rosolini, bloccato e messo ai domiciliari

Un marocchino è sato arrestato dai carabinieri a Rosolini. Si tratta di Mohamed Faid, 31 anni, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti.

Nell’ambito di un controllo alla circolazione stradale, questi, non curante dei carabinieri che gli intimavano di fermarsi, si è dato ad una corsa sfrenata per le vie del centro abitato di Rosolini, mettendo a repentaglio l’incolumità non solo sua, degli altri occupanti l’autovettura e dei Carabinieri, che immediatamente hanno dato luogo ad un inseguimento, ma soprattutto i cittadini che in quel momento affollavano quelle vie. Solo un rallentamento dovuto al traffico ha permesso ai Carabinieri di bloccare l’auto ed identificare gli occupanti del veicolo. Al termine di una perquisizione effettuata nell’immediatezza, uno degli occupanti è stato ritrovato in possesso di una dose di sostanza stupefacente tipo cocaina e pertanto segnalato all’autorità amministrativa. Il conducente è stato invece tratto in arresto e, espletate le formalità di rito, tradotto presso la propria abitazione, in regime degli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria aretusea.