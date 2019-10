Nuovo ospedale di Siracusa, il sindaco: il Centrodestra non è credibile

Sulla vicenda del nuovo ospedale di Siracusa, dopo l'assegnazione del Dea di secondo livello, il sindaco, Francesco Italia, ha diffuso la seguente dichiarazione.

“Un centrodestra locale ormai annichilito, tenuto in vita a livello nazionale solo dalle posizioni estreme di Salvini e, a Siracusa, da una desolante trazione vinciulliana, ricorre ad ogni mezzo, pur di dare in pasto alla stampa l’ennesima inutile polemica.

“Ma, è ormai chiaro a tutti, visibilità non fa rima con credibilità. La vicenda del nuovo ospedale ne è l'ultima dimostrazione.

“Mentre il sottoscritto incontrava più volte, da oltre un anno, a Palermo e a Catania, il presidente della Regione, Nello Musumeci e l'assessore alla Salute, Ruggero Razza: e mentre a Roma i deputati del Movimento Cinque Stelle incontravano il ministro Grillo, i soliti noti, proprio come i capponi di Renzo, litigavano sull'area in cui costruire il nuovo ospedale sulla quale, chissà perché, non riuscivano proprio a mettersi d’accordo.

“Ieri, non volendo speculare su un risultato che è di grande importanza per il nostro territorio e che riguarda non una parte politica ma tutti i cittadini siracusani, ho diffuso una dichiarazione pacata sulla decisione della Regione di assegnare a Siracusa un ospedale di secondo livello. Sarebbe stato per me fin troppo facile ricordare i nomi di chi, del nuovo nosocomio, parla senza concludere nulla da quasi vent'anni, sin dai tempi del famoso 61 a zero, gli anni in cui il centrodestra in Italia, in Sicilia e a Siracusa spadroneggiava. Anni di annunci, attese, proclami, promesse sul nuovo ospedale che solo grazie alla serietà e alla determinazione del presidente Musumeci e dell'assessore Razza vedranno, finalmente, la luce.

“Sarebbe stato come fare un goal a porta vuota ricordarlo, anche perché i siracusani conoscono fin troppo bene i nomi di questi emeriti professionisti della politica del nulla.

“Ecco, oggi quei nomi appaiono tutti insieme appassionatamente sotto ad un nuovo comunicato stampa. E hanno fatto molto bene a ricordarceli perché, anche se i siracusani sanno fin troppo bene chi sono, non è mai inutile ricordarci cosa hanno rappresentato e quale tipo di politica incarnano”.

(Nella foto l'assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza con il sindaco di Siracusa, Francesco Italia)