Allerta meteo domani in Sicilia, 'arancione' in parte orientale

La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani. In particolare, si legge nel bollettino, "dalla tarda mattinata di domani e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale; i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento". Domani per la città di Palermo l'allerta sarà di colore giallo, mentre per il versante tirrenico della Sicilia nord-orientale e centro-settentrionale l'allerta sarà di colore arancione.