Taglio dei parlamentari, i numeri nelle regioni:la Sicilia perde quasi il 40%

La riforma che taglia i parlamentari avrà ripercussioni che potrebbe essere oggetto di critiche da parte delle regioni medio piccole (Trentino Alto Adige, Friuli, Liguria, Marche, Umbria, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Sardegna) che, specie al Senato, non eleggeranno parlamentari di tutte le opposizioni, visto il nostro sistema tripolare. La variazione percentuale del taglio degli eletti e' simile ma non uguale per tutte le regioni e naturalmente non ha toccato la piccolissima Val D'Aosta che avendo già oggi un solo parlamentare non potrebbe scendere a zero. L'altra regione piccola, il Molise, ne perderà invece uno su tre. Ecco un confronto del numero dei parlamentari attualmente eletti in ciascuna circoscrizione e quelli che verranno eletti con la riforma. CAMERA n.attuale n.futuro Var % Piemonte 1 23 15 -34,8% Piemonte 2 22 14 -36,4% Lombardia 1 40 25 -37,5% Lombardia 2 22 14 -36,4% Lombardia 3 23 14 -39,1% Lombardia 4 17 11 -35,3% Veneto 1 20 13 -35,0% Veneto 2 30 19 -36,7% FVG 13 8 -38,5% Liguria 16 10 -37,5% Emilia-Romagna 45 29 -35,6% Toscana 38 24 -36,8% Umbria 9 6 -33,3% Marche 16 10 -37,5% Lazio 1 38 24 -36,8% Lazio 2 20 12 -40,0% Abruzzo 14 9 -35,7% Molise 3 2 -33,3% Campania 1 32 20 -37,5% Campania 2 28 18 -35,7% Puglia 42 27 -35,7% Basilicata 6 4 -33,3% Calabria 20 13 -35,0% Sicilia 1 25 15 -40,0% Sicilia 2 27 17 -37,0% Sardegna 17 11 -35,3% Valle d'Aosta 1 1 0,0% Trentino-AA 11 7 -36,4% Estero 12 8 -33,3% Italia 630 400 -36,5% SENATO n.attuale n.futuro var% Piemonte 22 14 -36,4% Valle d'Aosta 1 1 0,0% Lombardia 49 31 -36,7% Trentino-AA 7 3+3 -14,3% Veneto 24 16 -33,3% FVG 7 4 -42,9% Liguria 8 5 -37,5% Emilia-Romagna 22 14 -36,4% Toscana 18 12 -33,3% Umbria 7 3 -57,1% Marche 8 5 -37,5% Lazio 28 18 -35,7% Abruzzo 7 4 -42,9% Molise 2 2 -0,0% Campania 29 18 -37,9% Puglia 20 13 -35,0% Basilicata 7 3 -57,1% Calabria 10 6 -40,0% Sicilia 25 16 -36,0% Sardegna 8 5 -37,5% Estero 6 4 -33,3% Italia 315 200 -36,5%.