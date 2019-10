Giustizia, Procura dei minori di Caltanissetta è senza magistrati

"Lo Stato ci ha lasciati senza strumenti". L'ha detto Laura Vaccaro, procuratore presso il tribunale per i minori di Caltanissetta, partecipando ad un incontro sulla legalità in una scuola di Canicattì (Ag). Vaccaro ha denunciato "una carenza di quasi il 50% del personale amministrativo e del 100% del personale giudiziario: "Sono l'unico magistrato in servizio nel mio ufficio che ha competenza anche sui comuni di Gela e Niscemi, facenti parte del distretto di Caltanissetta". "Siamo chiamati a occuparci di minori - ha aggiunto - ma non siamo un ufficio minore. Questa situazione, perdurando, rischia di negare diritti e servizi a una fascia di utenza particolare e a rischio".