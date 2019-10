Modica, tassa suolo pubblico e dehors: negozianti "in rivolta"

I rappresentanti di oltre quaranta imprese commerciali di Modica aderenti alla Cna hanno partecipato all'assemblea che si è svolta nei locali del sindacato. Sul tappeto due questioni: la vicenda dehors, vale a dire le regole sulle aree esterne a bar e ristoranti attrezzati con tavoli, sedie e ombrelloni; e la tassa sull'occupazione del suolo pubblico. La Cna protesta per l'aumento del canone riguardante il suolo pubblico che, secondo quanto stabilito dal Comune, va pagato per l'intero anno solare e non più per i periodi che interessano ai commercianti in base all'utilizzazione degli spazi esterni agli esercizi. Nelle ultime disposizioni dell'amministrazione comunale di Modica, inoltre, si dettano nuove regole che riguardano i colori e la tipologia di sedie, tavoli e ombrelloni: nuove regole che contraddicono quelle stabilite poco tempo prima e alle quali si erano già adeguate molti commercianti che, adesso, sarebbero costretti ad affrontare altre spese per obbedire alle ultime direttive. Alle proteste dei commercianti a posto fisso si sono aggregati anche diversi venditori ambulanti che ritengono, anche loro, eccessiva la tassa sull'occupazione di suolo pubblico. A conclusione dell'assemblea si è deciso di chiedere un incontro con l'amministrazione comunale di Modica per ottenere risposte alle varie rivendicazioni. In caso di esito insoddisfacente, la Cna ha annunciato azioni di protesta dei suoi associati.