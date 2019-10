Floridia - solidale per la scuola, aiuti alle famiglie in difficoltà economiche

Sono stati consegnati e suddivisi tra i bimbi del progetto “Dopo la scuola - Floridia solidale” il materiale scolastico, i giochi, i vestiti, gli accessori e le scarpe raccolte in seno all'evento “Floridia solidale… gioca!” svoltosi a Floridia. Da lunedì 7 ottobre è stato dato avvio, intanto, alle lezioni di sostegno didattico ai 13 utenti iscritti iniziando così il percorso di supporto scolastico. Nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, fino al 19 ottobre, il Museo Nunzio Bruno si farà casa di cultura per i piccoli studenti. Intanto si attende di rinnovare le convenzioni che possono permettere ai ragazzi di svolgere attività laboratoriali e sportive. “Tutto questo – sottolinea la Presidente Giovanna Tidona - è possibile grazie alla solidarietà e alla corresponsabilità già dimostrata da associazioni e enti verso un’esigenza colta all’interno della comunità floridiana. La Ninphea, che coordina il progetto, ringrazia quanti contribuiscono e collaborano, facilitando e allietando il luogo-tempo realizzato per i nostri ragazzi floridiani in difficoltà.”