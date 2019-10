Fu preso a Floridia con una pistola, in Appello ridotta la condanna

Ha rimediato una riduzione di pena di 10 mesi rispetto alla condanna inflitta dal Gip del Tribunale di Siracusa nel luglio dello scorso anno, il floridiano Vincenzo Bramante, 32 anni, comparso davanti ai giudici della Corte di Appello di Catania per il processo di secondo grado. L'uomo, difeso dall'avvocato Natale Vaccarisi, ha ottenuto una riduzione della pena rispetto al giudizio di primo grado. A Bramante sono stati inflitti 2 anni di reclusione, mentre in primo grado aveva riportato una condanna a 2 annie 10 mesi. L'uomo era stato arrestato dai carabinieri di Floridia nel luglio del 2018 al culmine di una lite, legata a vicende sentimentali. Durante un controllo in auto, i carabinieri trovarono Bramante con una pistola scacciacani modificata che aavrebbe potuto esplodere proiettili calibro 7,65, all'interno di un borsello nel sedile passeggeri della vettura.

A.D.A.