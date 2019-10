Una lezione dell'Arma sul bullismo al 'Federico di Svevia' di Siracusa

Nella mattinata di oggi alcune classi dell’Istituto Superiore Federico II di Svevia hanno incontrato i Carabinieri del Comando Compagnia di Siracusa per trattare una delicata e quanto mai attuale tematica: il bullismo e della sua proiezione in campo elettronico, meglio conosciuto come cyberbullismo.

L’incontro rientra nel più ampio progetto di cultura e diffusione della legalità fra i giovani, promosso dal Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa in collaborazione con gli istituti scolastici della Provincia.

Queste delicate tematiche, così come rappresentato dai Carabinieri del Comando Compagnia di Siracusa, che hanno tenuto la specifica conferenza nell’Istituto, rappresentano un problema attuale e presente in molti scolastici locali e nazionali, che, tra l’altro, colpiscono diverse fascia di età ed interessano studenti di qualsiasi estrazione sociale.

L’incontro è stato un momento di confronto e di approfondimento da parte degli studenti con i militari dell’Arma, durante il quale sono state poste numerose domande e dove i ragazzi hanno fatto altrettante riflessioni, frutto del percorso sulla legalità intrapreso unitamente ai loro docenti. Il messaggio conclusivo che è emerso al termine dell’incontro è che “chi sta zitto è complice!!!” e che per migliorare la società in cui viviamo e Siracusa stessa ognuno può fare qualcosa, come denunciare, ad esempio, il semplice atto di bullismo e diffondere questo messaggio a casa e tra gli amici.

Ulteriori incontri con gli istituti scolasti presenti in Siracusa sono previsti nei prossimi giorni e per tutto l’anno scolastico 2019-2020 con la finalità di diffondere il più possibile la cultura della legalità fra i giovani.