Grande distribuzione, il Gruppo 3A dal 2020 entra in Despar Italia

Il gruppo 3A, attivo nella grande distribuzione precedentemente presente con l'insegna Simply, dal 2020 entra a far parte di Despar Italia con data effettiva dal primo gennaio 2020. Nella stessa data il Gruppo 3A - composto da 149 supermercati, di cui 20 di proprietà e 129 associati in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta - entrerà anche in Despar Servizi. Grazie a questa operazione Despar punta a rafforzare il proprio posizionamento nel panorama della distribuzione nazionale, consolidando un fatturato aggregato di 3,66 miliardi di euro, con 1.393 punti vendita sul territorio nazionale. Il passaggio dei punti vendita 3A alle insegne Despar si concluderà entro i primi mesi del 2020. Contemporaneamente verranno inseriti in assortimento oltre 1.600 prodotti a marchio Despar, per dare nuova forza alla proposta commerciale di 3A presso i clienti e il territorio.