Strage di ragazzi a Belpasso, auto si schianta contro il guard rail: 4 morti

Quattro giovani, compresi due minorenni, sono morti in un incidente stradale avvenuto poco prima dell'alba, verso le 4, sulla strada statale 121, Paternò-Catania, nello svincolo per Belpasso. Le vittime erano su una Seat Leon, guidata da un 48enne rimasto feritoe ricoverato in gravi condizioni al 'Cannizzaro' di Catania che, per cause in corso di accertamenti, si è schiantata contro il guard rail della rampa. Sul posto per estrarre i corpi sono intervenuti i vigili del fuoco di Paternò. Indagini e rilievi sono in corso da parte dei carabinieri.

Terribile e raccapricciante la scena che si è presentata davanti ai soccorritori: l’auto era letteralmente accartocciata ed i corpi dei 4 ragazzi che con il violento urto sono sbalzati fuori dall’ abitacolo ritrovati riversi senza vita per terra. Si tratta di ragazzi, due donne e due uomini tra i 15 e 30 anni di Adrano.

I