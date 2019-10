Scicli, lotta alla Polio: iniziativa del Rotary Club in piazza Municipio

Anche il Rotary Club Scicli scende in piazza per combattere la Polio. In occasione della giornata mondiale della Polio, che si celebrerà il prossimo 24 ottobre, anche il neonato club sciclitano del Rotary, sta mettendo in atto una serie di iniziative finalizzate alla raccolta fondi per eradicare finalmente la Polio. Si tratta di una malattia altamente contagiosa che dalla fine del 1800 ha causato milioni di vittime tra i bambini in tutto il mondo. Grazie al grande impegno del Rotary International, che a partire dagli anni settanta si è intestato la battaglia contro La Polio, la malattia è scomparsa da quasi tutti i continenti, rimangono solo due nazioni in cui esistono dei focolai e deve essere completata la vaccinazione di tutti i bambini. Con la loro presenza nelle piazze, i componenti del Rotary Club, domenica prossima, 20 ottobre, in piazza Municipio dalle 9 alle 21, offrono prodotti di aziende locali in cambio di un piccolo contributo per consentire una buona raccolta fondi per raggiungere i bambini che ancora non sono stati vaccinati . I casi di polio sono ormai in calo del 99%, basta oramai un piccolo sforzo per eradicare totalmente la malattia. Le iniziative del Rotary Club Scicli si concluderanno con una raccolta fondi organizzata all’interno di una pizzeria di Scicli alla presenza anche del dottor Giuseppe Ferrera, dell’Asp di Ragusa, che parlerà di vaccini, vaccinazioni: bugie e verità