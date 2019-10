Due auto e una moto in fiamme a Vittoria nelle prime ore del mattino. E’ accaduto in via Roma. L'incendio ha interessato due veicoli: prima una Fiat Panda e poi è stata coinvolta una Fiat Stilo, che era parcheggiata accanto. Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti del Commissariato che nulla hanno potuto per salvare i due mezzi. Stessa sorte è toccata ad una motocicletta. Da stabilire la causa.