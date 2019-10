Difensore dei diritti del bambino in aula a Siracusa: criticità nel mondo della scuola

Il Consiglio comunale di Siracusa ha chiuso ieri sera sera la sua seduta in aggiornamento, esitando tutti i punti posti all’ordine del giorno.

Apertura con la IV relazione del “Difensore dei diritti del bambino”, Carla Trommino. “Una relazione - ha detto il Difensore- che offre diversi spunti di riflessione su quello che non è stato fatto e soprattutto su quanto si potrà fare nei prossimi mesi. Importante è mettere al centro il bambino: l'infanzia deve diventare minimo comune denomitore della nostra azione”. Gestione dell'Ufficio e ritardi nella sua organizzazione operativa, nonostante i miglioramenti rispetto al passato; l'attività legata al Consiglio comunale dei ragazzi; tutte le problematiche riguardanti il mondo della scuola, da quelle degli asili nido al dimensionamento scolastico con la necessità di creare un tavolo tecnico con l'assessorato alla P.I.; la richiesta del recupero e della riqualificazione delle aree destinate a servizi urbani per l'infanzia e quella per il pronto soccorso pediatrico. Questi alcuni degli argomenti tracciati da Trommino che poi ha illustrato all'Aula il “Piano cittadino per l'infanzia” perchè tutti gli attori che se ne occupano individuino temi che mettano al centro il bambino sotto vari aspetti, dalla sicurezza all'alimentazione, alle tematiche ambientali; dalla non violenza al diritto al gioco e allo sport. Il Difensore ha poi consegnato una delibera contenente lo schema di accordo, sottoscritto tra l'omologo Ufficio presso il Comune di Palermo e quell’Amministrazione, per l'avvio di interlocuzioni con Enti ed associazioni per la realizzazione di eventi promossi dall'Ufficio.

Alla sua relazione è seguito il dibattito d'aula al quale hanno dato il loro contributo i consiglieri Mangiafico, Vinci, Basile, La Mesa, Buonomo, Reale, Barbagallo e l’assessore Furnari. Dopo un ulteriore intervento del consigliere Messina, l’aula si è auto determinata a proseguire la trattazione del punto nella seduta dedicata al redigendo Regolamento sull’Urban Center dove è stata auspicata la futura collocazione degli uffici del Difensore.

(Nella foto Carla Trommino)