Spunta Lega Sud, provocazione a Siracusa contro i Commissari del Nord

Maldipancia nel Carroccio siciliano per la gestione commissariale del partito che dispensa nomine e ruoli senza conoscere nè le persone nè tantomeno il territorio. Ad aprire una fronda nella Lega di Matteo Salvini, è un leghista della prima ora, Ciccio Midolo, già candidato a sindaco di Siracusa nel 2017, con risultati assai modesti, perchè il partito sia nel capoluogo che in provincia è quasi inesistente. "Questa Lega non riesce a strutturarsi in Sicilia perchè non si può affidare a un brianzolo o a un lombardo di organizzarla. Il buon risultato delle Europee - dice Midolo - non fa testo perchè a guidare la lista c'era il capitano in prima persona. Senza Salvini dalle nostre parti, oggi, non c'è partito. E pure - prosegue Midolo - in Sicilia ci sono parlamentari della Lega che sono persone perbene in grado di potere mettere su una compagine a due cifre, ma per ordini dall'alto non si possono scavalcare nè presidenti, nè segretari dei Circoli cittadini che poi sono degli 'illustri' sconosciuti. Il vecchio senatur, Umberto Bossi diceva bene quando affermava che "ognuno comanda a casa sua". Per me vale lo slogan di 'prima i siciliani'. Ma il maldipancia in casa Lega non riguarda soltanto la Sicilia - secondo Midolo - il malessere di queste gestioni commissariali del Nord riguardano l'Italia Meridionale".

Midolo leghista della prima ora, lancia una provocazione, tirando fuori il vecchio simbolo 'Lega Sud', creato un quarto di secolo fa. Cosa significa? " Se le cose rimarranno immutate, Lega Sud sarà presente con il suo simbolo storico alle prossime competizioni elettorali, sicuramente in Sicilia, ma anche nel Meridione. Prima dell'exploit di Salvini noi c'eravamo e adesso non possiamo essere mortificati. Salvini se intende riscuotere consensi anche nalla nostra Isola, metta in campo i suoi uomini e le donne migliori per organizzare il partito. Con questo andazzo c'è il rischio di non superare la soglia di sbarramento alle elezioni Regionali del 2022".