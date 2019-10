Incidente stradale sulla Statale 194 Modica - Pozzallo. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale modicana di sono scontrate una Fiat 500 è una Ford. Tre i feriti trasportati all’ospedale Maggiore. Il sinistro si è verificato all’altezza del cavalcavia n. 15 e in un rettilineo. Traffico bloccato