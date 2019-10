Evade dai domiciliari, arrestato a Siracusa

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa, impegnati in un servizio di controllo del territorio volto alla prevenzione e repressione dei reati, mentre effettuavano i controlli ai soggetti sottoposti agli arresti domiciliari, hanno constatato che Luigi Cacciatore, 25 anni, siracusano, disoccupato e con precedenti di polizia anche specifici, non era in casa. Dagli accertamenti effettuati, Cacciatore non è risultato essere autorizzato ad uscire di casa in quella fascia oraria e pertanto, una volta ritrovato, è stato dichiarato in arresto per aver commesso il reato di evasione. Il venticinquenne siracusano è stato condotto in caserma per le formalità di rito e tradotto presso la Casa Circondariale “Cavadonna”, così come stabilito dall’Autorità Giudiziaria competente.