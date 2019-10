Live casino l'ultima frontiera del gioco online, ecco come funzionano.

I live casino sono il frutto dello sfrenato sviluppo tecnologico che sta caratterizzando i giorni nostri e stanno riscuotendo sempre più successo tra gli appassionati del gioco che sempre più spesso si affidano ai canali online per la ricerca di nuovi giochi, ma vediamo meglio come funziona questo mondo.

Quali sono stati i motivi che hanno portato alla nascita dei casino live?

I live casino non sono molti anni che hanno fatto la loro apparizione in rete, ma solo negli ultimi anni hanno iniziato ad attirare l'attenzione degli appassionati. Internet ha completamente cambiato le abitudini e gli stili di vita delle persone in qualsiasi campo e settore e non poteva fare eccezione il mondo dei giochi. Da quando sono stati regolamentati i casino online i veri casino hanno subito un tracollo nei fatturati e nell'affluenza di pubblico. Le difficoltà per raggiungere le case da gioco sono state eliminate in un solo colpo portando i casino direttamente all'interno delle case dei giocatori attraverso smartphone e pc. Per ovviare a queste pesanti perdite si è pensato di creare dei live casino, ovvero dare la possibilità di giocare ad un vero tavolo da gioco con un vero croupier, ma comodamente seduto da casa senza dover affrontare lunghi viaggi. Nei casino live si cerca di riproporre un esperienza di gioco che sia la più realistica possibile così da distinguersi in maniera netta dai vari casino online presenti in rete. Se inizialmente questa formula non fu molto apprezzata, oggi invece possiamo dire che si sta ritagliando una buona fetta di mercato e gli operatori stanno investendo molto per rendere l'esperienza di gioco sempre migliore per spingere gli utenti a provare questa nuova modalità di gioco. Vediamo ora quale è l'attuale offerta dei live casino nel mercato italiano.

Live casino un offerta senza pari per gli amanti dei giochi da tavolo.

I live casino dobbiamo premettere che non sono specializzati in slot machines, ma nei giochi da tavolo come ad esempio la roulette, il balckjack o i dadi solo per citare i più famosi. Quello che caratterizza i live casino il grande numero di tavoli a cui è possibile giocare, ma soprattutto sparsi in diversi casino di tutto il mondo. Per la roulette uno dei giochi più apprezzati al livello di live è possibile trovare tantissimi tavoli in differenti lingue e con tanti croupier diversi così da poter scegliere quello che più ci aggrada, mentre nei casino online tradizionali si gioca su un tavolo solo e senza croupier. La possibilità di comunicare con il croupier e gli altri giocatori del tavolo tramite chat ha fatto sì che i live casino potessero garantire un esperienza di gioco senza eguali nel mondo del gaming online. L'offerta dei casino live non si limita ai soli giochi da tavolo più famosi come la roulette, il poker o il blackjack che sono sempre presenti nelle vere case da gioco, ma offre anche giochi meno popolari che si faticano a trovare anche nei veri casino come ad esempio la dream catcher, ovvero la ruota della fortuna, i dadi, il baccarat e molti altri. Oltre alle classiche modalità di gioco nei live casino troviamo anche molte varianti dei diversi giochi così da offrire diverse opzioni di gioco e questo è stato uno dei motivi per cui stanno riscuotendo tanto successo e conquistando una fetta di mercato in un economia che stenta a riprendersi e che prima sembrava impensabile per gli operatori di gioco.

Vedremo fino a dove si spingeranno gli operatori di gioco nell'offerta e se sapranno mantenere alta l'attenzione verso i live casino come sta accadendo oggi.