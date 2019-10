Tribunali da riaprire, lunedì 21 a Roma il coordinamento nazionale

Si riunisce lunedì 21 ottobre, a Roma, il coordinamento nazionale per la giustizia di prossimità che si batte per la riapertura dei Tribunali cosìddetti minori soppressi con la riforma della geografia giudiziaria. In Sicilia sono interessati al provvedimento i Tribunali di Modica, Nicosia e Mistretta. L'ultimo confronto romano sull'argomento risale al febbraio scorso quando una delegazione del coordinamento nazionale fu ricevuta dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. In vista del vertice nella Capitale, sabato, alle 10, si riunirà il comitato Pro Tribunale di Modica. La riunione è in programma nella sala Spadaro del Comune di Modica. Sarà il primo incontro del Comitato dopo la scomparsa dell'avvocato Carmelo Scarso, uno dei promotori del Comitato stesso e tra i più convinti assertori della necessità di riapertura del Tribunale di Modica e degli altri soppressi. Domani, venerdì 18, l'avvocato Carmelo Scarso sarà commemorato al Tribunale di Ragusa. La cerimonia è in programma alle 9,30, prima dell'udienza collegiale.