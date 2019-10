Turismo, stati generali di Fratelli d'Italia a Catania: è principale risorsa Paese

Iniziati a Catania, a Palazzo Platamone, gli Stati Generali del Turismo di Fratelli d'Italia. Durante la giornata si alterneranno sul palco autorevoli operatori ed esperti del settore, rappresentanti delle istituzioni e del partito guidato da Giorgia Meloni, per "discutere su come valorizzare l'importante risorsa". Per il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, "la carta vincente per attirare nuovi flussi turistici è la destagionalizzazione". "In autunno e inverno - ha aggiunto - non possiamo vendere gli stessi prodotti turistici che vendiamo in estate. Al Comune di Catania abbiamo fatto una delibera per il turismo sportivo che prevede un sistema di premialità per chi decide d'investire in eventi che si svolgono nei mesi autunnali e invernali, che possano richiamare turisti tutto l'anno. Le imprese propriamente turistiche - ha spiegato il sindaco - incamerano il 40% di ciò che un visitatore spende, il 60% viene distribuito in altre attività sul territorio. Il turismo, insomma, è un volano per l'intera economia". "Qui in Sicilia, come in Lombardia e in Liguria, Fratelli D'Italia ha chiesto con forza la delega al turismo - ha detto il responsabile del dipartimento Turismo di Fdi, Gianluca Caramanna - e così in tanti comuni perché sappiamo quanto il turismo sia importante per l'Italia e quanto possa essere veicolo di crescita e speranza per il futuro. Possiamo dire che nell'ambito del centrodestra Fratelli d'Italia è il partito del turismo e l'organizzazione della seconda edizione degli Stati Generali a Catania ne è la dimostrazione".

La proposta di legge 'Più Italia' di FdI indica nel turismo una leva per risollevare l'economia del nostro Paese. Prevede l'istituzione di un ministero del Turismo più agile, autonomo e dotato di risorse proprie, e di un fondo per il sostegno dell'offerta turistica, l'istituzione di una scuola nazionale di alta formazione e finanziamenti per il miglioramento dell'offerta formativa degli istituti professionali di Stato del settore". Così Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d'Italia e primo firmatario della proposta di legge di FdI agli stati generali del turismo a Catania. "E' indispensabile - ha spiegato il Coordinatore nazionale Cna Turismo e Commercio, Cristiano Tomei - potenziare la sostenibilità e la mobilità turistica in tutte le destinazioni del Paese integrando la cultura con le eccellenze enogastronomiche e identitarie di un territorio nazionale che vanta oltre 50 siti Unesco". Per il presidente di Assoturismo Confesercenti, Vittorio Messina, "il turismo è un settore determinante per il rilancio dell'economia ed è destinato a rimanere uno dei principali protagonisti per la ripresa dell'economia e dell'occupazione. "Occorre dare vita - aggiunge - a un ministero del Turismo per dare al comparto quella dignità che merita e per potenziare la filiera, incidendo sulla stagionalità della domanda e sulla formazione". Il Direttore generale di Federturismo Confindustria, Antonio Barreca, sottolinea come "l'Italia stia consolidando la propria presenza come 'super brand' sul mercato turistico globale e si mantiene all'ottavo posto nella classifica dei 100 brand-Paese a maggior valore economico. Il vero nodo - osserva - è costituito dalla costruzione di un efficace 'prodotto-Italia' e dalla promozione unitaria e sistematica dell'offerta turistica che deve realizzarsi attraverso efficaci strategie di marketing abbinando alla promozione turistica un miglioramento dell'ecommerce".