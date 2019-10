Modica, scontro fra due auto in contrada Beneventano: tre feriti

E’ di tre feriti il bilancio di un incidente stradale verificatosi stamattina in Via Modica-Ispica, in Contrada Beneventano. Coinvolti una Volkswagen Tiguan condotta da una palermitana di 36 anni, T.F., con a bordo anche il marito, e una Lancia Y, alla cui guida era il comisano, B.P., 39 anni, che trasportava un passeggero. L’impatto, all’intersezione con l’arteria che proviene da Cava Ispica, è stato violento. Sul posto, oltre alla polizia locale sono intervenute quattro ambulanze. Una delle persone coinvolte nell'incidente ha rifiutato il ricovero, gli altri tre sono stati ricoverati all’Ospedale Maggiore di Modica con prognosi di trenta giorni ciascuno. Indagini della Polizia locale di Modica per valutare la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.