Siracusa, cocaina in un armadio della camera da letto: finisce ai domiciliari

I Carabinieri della Compagnia di Siracusa, impegnati in un servizio di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, Giancarlo Campanella, 27 anni, siracusano, disoccupato e con precedenti di polizia.

I Carabinieri hanno, infatti, eseguito una perquisizione presso l’abitazione in uso al 27enne siracusano nel corso della quale sono stati rinvenuti all’interno dell’armadio della camera da letto circa 40 grammi di cocaina pura, un bilancino di precisione e 2700 euro in contanti, plausibile provento dell’attività di spaccio. Lo stupefacente sequestrato, ancora da dividere in dosi, sarebbe stato destinato probabilmente allo spaccio nella città di Siracusa ed avrebbe consentito di guadagnare diverse migliaia di euro. Di fronte a tali evidenti indizi indicanti una concreta attività di spaccio, i militari dell’Arma hanno dichiarato in arresto Campanella e lo hanno condotto presso i locali della Compagnia di Siracusa per le formalità di rito. L’Autorità Giudiziaria ha, quindi, disposto la sottoposizione al regime degli arresti domiciliari.