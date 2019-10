Siracusa, funzionario del Comune sospeso per 12 mesi per peculato

Un'ordinanza cautelare interdittiva per 12 mesi è stata eseguita a carico di un funzionario tecnico del servizio trasporti del Comune di Siracusa, Giuseppe Vinci, con l'accusa di abuso d'ufficio e peculato. Secondo gli investigatori il dipendente comunale preposto al rilascio degli abbonamenti dei parcheggi pubblici e alla riscossione delle relative tariffe, si sarebbe impossessato in più occasioni, nel primo semestre del 2017, del denaro pagato dagli utenti per l'acquisto dei pass di abbonamento ai parcheggi comunali. In altri casi, il funzionario, avrebbe rilasciato, sempre secondo l'accusa, indebitamente gli abbonamenti per durata e caratteristiche diverse rispetto a quelle dovute in base ai corrispettivi versati dai richiedenti, favorendo un numero svariato di utenti. Secondo la Procura Vinci avrebbe intascato oltre un migliaio di euro in circa due mesi.