Il ministro Provenzano a Catania: " Sprechi per clientelismo gridano vendetta"

"Nella legge di bilancio ho raddoppiato i fondi per la strategia nazionale di aree interne nella consapevolezza che non basta aumentarli", ma "bisogna anche investire le amministrazioni pubbliche e centrali ed avere dei funzionari che si dedichino al funzionamento di questa strategia. E questo è stato il limite che abbiamo registrato fin qui". Lo ha detto il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano a margine di una visita alla sede dei Laboratori del Sud dell'Istituto nazionale di fisica nucleare di Catania. Il ministro ha poi aggiunto: "C'è quest'idea che il Sud debba sempre un po' recuperare, di un affannoso tentativo di dover rincorrere. Ci sono occasioni, luoghi ed attività invece in cui non c'è nulla da rincorrere, ma in cui il Sud va avanti e non perché incarna una volontà territoriale ma perché ha capacita di aprirsi al mondo, di essere un luogo profondamente catanese, siciliano, meridionale, italiano, internazionale mondiale e questa dimensione che ha il vostro lavoro secondo me è centrale".