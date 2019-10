Siracusa, colta da malore prima del lavoro: donna morta a Targia

Una donna è morta questo pomeriggio a Siracusa mentre si apprestava ada andare a lavorare. Il fatto è accaduto nel pomeriggio, quando la vittima ha accusato dei malori e si è accasciata per terra. In un primo momento era stata allertata un'ambulanza del 118 per un codice 'rosso', ma i soccorritori, hanno rinunciato all'intervento perchè informati che la donna era già morta. La notizia è stata confermata dalla polizia, che ha pure precisato che si è trattato di una morte naturale. Sul posto sono invece arrivati gli addetti alle pompe funebri da Siracusa.