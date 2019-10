Noto, bloccati con due coltelli e un'ascia in auto: la polizia li denuncia

Agenti del Commissariato di Noto hanno eseguito un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Arezzo, nei confronti di Salvatore Di Giovanni, 43 anni, residente a Noto.

L’uomo deve espiare una pena residua di un mese di reclusione per aver violato la sorveglianza speciale di P.S. cui era sottoposto.

Inoltre, nel pomeriggio di ieri, i poliziotti impegnati nel servizio di controllo del territorio, hanno denunciato due uomini, rispettivamente di 44 e 64 anni, perché trovati in possesso di due coltelli e di un’ascia custodita nell’autovettura sulla quale viaggiavano.

Infine, l’uomo alla guida, non in possesso di patente, trainava un carrello non a norma che veniva sequestrato.