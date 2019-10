Delitto di mafia a Montreal, ucciso Andrew Scoppa

Andrea 'Andrew' Scoppa, ritenuto tra i più influenti esponenti della mafia di Montreal, è stato trovato morto ieri in un parcheggio a Pierrefonds-Roxboro, un quartiere della città canadese. Lo riferiscono i media locali citando fonti di Polizia. E' morto sul posto, sotto colpi di arma da fuoco, ed è stato trovato "in una pozza di sangue", si legge sul sito dell'emittente canadese Ctv. Gli inquirenti sperano nelle immagini a circuito chiuso per indivi9duare i responsabili dell'omicidio, il 13/mo registrato a Montreal quest'anno. Secondo la ricostruzione di Ctv Andrew Scoppa era il fratello di Salvatore Scoppa, freddato lo scorso maggio davanti a decine di testimoni nella hall dell'Hotel Sheraton a Laval, episodio cui è seguita una stretta della polizia sul crimine organizzato.L'eliminazione di Andrea "Andrew" Scoppa è l'ultimo episodio di una guerra lacerante tra le famiglie mafiose innescata dal declino del clan Rizzuto. E' il gruppo mafioso che prende nome da Nicolo "Nick" Rizzuto, originario di Cattolica Eraclea (Ag) e che aveva diviso la sua influenza con un altro clan di origini siciliane ancora più potente, quello dei Cuntrera e Caruana entrambi di Siculiana (Ag). Tra i primi a occuparsi di loro negli anni '80, fu il giudice Giovanni Falcone sulla base delle dichiarazioni di Tommaso Buscetta e di intercettazioni che descrivevano i nuovi assetti della rete internazionale di Cosa nostra. Da allora la mafia siculo-canadese è stata obiettivo di numerose operazioni di polizia che l'hanno fortemente indebolita. Ne hanno approfittato altri gruppi finora lasciati nelle retrovie dei grandi traffici che da qualche tempo cercano di occupare gli spazi lasciati vuoti dal clan Rizzuto. Vari esponenti del clan sono stati eliminati tra cui il fratello di Andrea Scoppa, Salvatore. Le vicende delle famiglie più in vista, i conflitti intestini, l'ascesa di nuovi gruppi hanno ispirato episodi della serie televisiva "Bad Blood" in onda su Citytv.