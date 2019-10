Siracusa in tilt dopo il diluvio: chiusa la Cassibile -Fontane Bianche

Le piogge abbondanti cadute le corso della mattina a Siracusa hanno causato l'allagamento di diverse strade attorno alla città e nella zona sud in direzione Avola e Fontane Bianche. Il Centro operativo comunale della protezione civile, attivato già da ieri, in stretto collegamento con il sindaco, Francesco Italia, e sotto il coordinamento dell'assessore Giusy Genovesi, e il comando della Polizia municipale hanno provveduto a chiudere alcune strade. Le maggiori criticità sono dovute all'esondazione dei torrenti Mortellaro e Mammajabica, ma sotto osservazione è anche il fiume Anapo nella zona Belfronte-Capocorso. Inoltre è stato chiuso il cimitero.

La protezione civile comunale consiglia a tutti di ridurre gli spostamenti anche in città, dove molti tombini sono saltati causando disagi e mettendo a rischio la circolazione. Disagi per allagamenti ci sono anche nelle zone di Fontane Bianche più vicine al mare.

Sono state chiuse al traffico: la Statale 115 all'altezza della rotatoria con il viale dei Lidi; la Provinciale per Ognina-Fontane Bianche nei pressi del Resort Arenella; la Statale 115 in contrada Longarini, all'ingresso nord di Cassibile, dove l'acqua ha cominciato a riversarsi nelle campagne circostanti; la rotatoria sulla Statale 124 all'incrocio con le vie Ascari, Bandini, ragione per cui è impossibile dirigersi verso Tremmilia; la strada Pantanelli che collega via Elorina con la rotatoria sulla Provinciale per Canicattini; il viale Epipoli, prima e dopo la rotatoria con via Guardo.

Inoltre, la protezione civile comunale, coordinata da Jose Amato, ha soccorso due persone nella zona del fiume Ciane rimaste in panne con l'auto completamente piena d'acqua; i due sono stati accompagnati nella loro casa di Siracusa.

Infine, per quanto riguarda i disagi in città, gli operai della Siram, con il supporto dei vigili urbani, sono al lavoro per sistemare i tombini saltati.

–A causa di un violento acquazzone che si è abbattuto nella tarda mattina nella zona di Cassibile, il comando della Polizia municipale ha ordinato la chiusura della Provinciale che da contrada Santa Teresa Longarini porta a Ognina-Fontane bianche fino alla rotatoria sulla Statale 115, allagata in ampi tratti.

La pioggia abbondante ha fatto alzare il livello del fiume Cassibile, per cui è stata chiuso in via cautelativa il transito dei mezzi sulla SS 115 in direzione di Avola. Il comandante della Municipale, Enzo Miccoli, si è messo in contatto con il suo omologo ad Avola affinché si valuti la possibilità di fare la stessa cosa per la auto che arrivano da sud.

La Coc, infine, sconsigli di percorrere le traverse Rinaura e Cozzo Pantano per l'esondazione dei corsi d'acqua della zona.

(L'esondazione del Torrente Mortellaro a Fontane Bianche)