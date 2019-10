Il Trapani rimonta due volte e riesce a pareggiare contro il quotato Empoli

Il trapani è riuscito a pareggiare al 'Provinciale' all'ultimo secondo, contro un Empoli ben messo in campo e desideroso di tornare in Toscana con tre punti.Ma i granata hanno lottato fino all'ultimo riuscendo per due volte a rimontare lo svantaggio. Così Trapani-Empoli è finita 2-2 (1-1) in un incontro della nona giornata del campionato di serie B di calcio. i gol: Bajrami (E) all'8' e Moscati (T) al 23' pt; Stulac (E) al 17' e autorete di Veseli al 53' della ripresa.