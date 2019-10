Siracusa, resti di un idrovolante trovati nel mare del Plemmirio

Il galleggiante in alluminio di un idrovolante che presumibilmente potrebbe risalire al periodo della seconda guerra mondiale è stato trovato nei fondali dell'area marina protetta Plemmirio nel siracusano. Il ritrovamento ha avuto luogo nell'ambito del progetto di ricerca Hydra che si propone di studiare gli effetti fisiologici derivanti dall'uso di scooter subacquei o Dpv (Diver Propulsion Vehicles) in immersione. "Le parti ritrovate farebbero pensare ad un Cant Z.506 - spiega il subacqueo Fabio Portella - un idrovolante di fabbricazione italiana risalente al periodo compreso fra il 1936 ed il 1960. E' noto, infatti, che la compagnia aerea Ala Littoria utilizzasse tali velivoli sulla linea Roma-Siracusa-Bengasi, tanto è vero che nel Porto Grande di Siracusa era presente un idroscalo. Oppure potrebbe trattarsi di un modello utilizzato per scopi di ricerca, soccorso o ricognizione durante il secondo conflitto mondiale".