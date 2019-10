Ragusa, "realizza il monumento": esercito e scuola insieme per la memoria

Domani e dopodomani, nella sede provinciale dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di Ragusa - si terrà l’ottava e penultima tappa del progetto “Realizza il monumento”, iniziativa nata dall’idea di esporre i lavori fatti in occasione delle manifestazioni celebrative del Centenario della Grande Guerra con la fattiva collaborazione del Comando Militare dell’Esercito in Sicilia e l’Ufficio Scolastico Regionale, che ha coinvolto nelle varie fasi gli istituti scolastici dell’isola di ogni ordine e grado.

Il progetto, di cui la prima parte dal titolo “Adotta un momento” destinato agli studenti di scuola media inferiore si è conclusa lo scorso anno scolastico, vede adesso impegnati i questa seconda fase denominata “Realizza il monumento” gli alunni delle scuole superiori secondarie e, segnatamente, per la provincia iblea due licei “Galilei Campailla” di Modica e “Giosuè Carducci” di Comiso.

Si tratta, in particolare, di un concorso di idee sostenuto a livello locale dalla Prefettura e dall’Ufficio scolastico provinciale attraverso il quale gli studenti di istruzione secondaria hanno riproposto in chiave moderna il messaggio comunicativo delle opere alla “Memoria”, attraverso la realizzazione di bozzetti per un ipotetico monumento dedicato, oggi, a tutti i “Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace”.

I lavori saranno esposti per due giorni e la mostra sarà aperta al pubblico secondo gli orari indicati nel programma, con le fasce orarie antimeridiane dedicate alle visita di scolaresche nell’intento di rafforzare nelle coscienze delle giovani generazioni il significato della memoria e la imprescindibile necessità di riproporre e rinnovare sempre il profondo significato di taluni eventi.

A corollario delle opere in gara, sarà esposto, fuori concorso, un analogo progetto elaborato dal 62° Reggimento Fanteria Sicilia, oltre ai lavori presentati il 2 giugno scorso dalla scuola media "Crispi", e dalla scuola elementare “Berlinguer” quando hanno raccontato, sotto il profilo storico, artistico e simbologico, il monumento ai Caduti della Città.

Sullo sfondo delle realizzazioni dei ragazzi iblei alcuni pannelli fotografici raffiguranti i principali monumenti ai Caduti della provincia.

Il momento culminante della mostra, giovedì 31 ottobre alle ore 11.30 con la premiazione dei migliori lavori da parte del Prefetto, del Comandante Militare dell’Esercito in Sicilia, del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale e delle altre Autorità locali che li affiancheranno.

Le idee migliori saranno esposte a Palermo, a Palazzo Sclafani, per contendersi, a novembre, il titolo regionale.

La conclusione auspicata è quella di poter realizzare un giorno, un monumento “ai Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace” in una o più piazze siciliane, magari proprio a Ragusa sì da poter tenere sempre vivo il ricordo e la memoria del passato non trascurando nel contempo la storia più recente ed il sacrificio di tanti militari impegnati oggi in importanti missioni di pace.