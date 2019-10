Madre e figlio ladri di gioielleria, la Mobile di Ragusa li arresta

La Polizia di Stato di Ragusa ha arrestato una donna di 74 anni e il figlio 38enne accusati di essere degli specialisti in furti in gioiellerie. Secondo l'accusa, mentre lui distraeva la commessa del negozio, lei arraffava tutto l'oro che poteva in pochi attimi. La Squadra Mobile di Ragusa li ha identificati grazie alla visione di filmati registrati da telecamere di sicurezza di più gioiellerie ed alla collaborazione delle vittime. A Ragusa avrebbero commesso un furto da 15.000 euro, ma la polizia sospetta possano essere gli autori di altri gesti del genere realizzati con la stessa tecnica in Sicilia ed in altre regioni italiane.