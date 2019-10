Arrivata a Pozzallo la Ocean Viking, sbarcati al molo 104 migranti

La Ocean Viking, con a bordo 104 persone, è attraccata al porto di Pozzallo. Sulla banchina, ad accogliere i migranti salvati il 18 ottobre, gli operatori umanitari e le forze dell'ordine. A bordo 41 minori - in quattordici hanno meno di 15 anni - e anche due bambini piccolissimi. Questi ultimi sono stati trasferiti all'ospedale Maggiore di Modica per le condizioni di salute che non sono preoccupanti. Avrebbero una bronchite.I n ospedale pure due donne in gravidanza, molto provate per il viaggio e soprattutto per essere rimasti in mare per 12 giorni. Disagevoli le operazioni di sbarco anche a causa della pioggia che cade su Pozzallo.

I migranti saranno ricollocati in Francia e Germania, in particolare, che ne accoglieranno 70 su 104. Una decisione arrivata dopo il moltiplicarsi degli appelli a far sbarcare i migranti dalla nave della Msf Sos Mediterranée ormai da 11 giorni in mare.

"Ocean Viking ha attraccato al porto di Pozzallo, Italia - scrive su Twitter -. Dopo più di 12 giorni di incertezza in mare, 104 sopravvissuti possono finalmente sbarcare in un luogo sicuro".