4 italiani su 10 sono indebitati: a quanto ammonta la rata media e perché si apre un prestito

Gli italiani, per la precisione 4 su 10, quando devono affrontare una determinata spesa decidono di richiedere un prestito in quanto non dispongono delle risorse economiche necessarie per fronteggiare tale spesa oppure per evitare che il proprio patrimonio possa essere, in qualche modo, ridotto drasticamente.

Ecco perché oggi andremo ad approfondire questo argomento, così da capire tutto quello che c’è da sapere sull'indebitamento degli italiani.

Gli italiani e i debiti: tutto quello che bisogna sapere

Circa il 39% degli italiani durante il 2019, si è ritrovato a far fronte a un debito acceso nel corso dell'anno. Che questo venga pagato mediante bollettino postale oppure con un prelievo mensile sul conto corrente poco importa: mediamente gli italiani hanno un debito verso la banca pari a 33 mila euro, con qualche richiedente che sfrutta piccoli finanziamenti e altri che, invece, optano per la soluzione del mutuo.

Le regioni dove vi è maggior richiesta di credito sono la Toscana (44%) e la Sardegna, con una percentuale simile: in particolar modo nella città di Cagliari la metà della popolazione si ritrova con un debito attivo che deve essere estinto. Le rate variano da regione a regione ma, nella media, l'importa non è inferiore ai 350 euro: nel Trentino Alto Adige, per esempio, la rata media raggiunge una somma pari a 430 euro mentre in Lombardia si parla di circa 387 euro.

Va poi detto che spesso gli italiani hanno a che fare con più di un finanziamento e di una rata. Spesso non è semplice gestire tutte le scadenze, anche se oggi esiste la possibilità di richiedere un prestito per il consolidamento debiti, come quello offerto da Younited Credit ad esempio, così da unire le varie rateizzazioni in un unico debito che può anche avere un tasso di interesse più conveniente rispetto a quello pattuito in precedenza.

Per quali spese viene richiesto un prestito

Se la richiesta dei prestiti per il consolidamento dei debiti ha conosciuto una forte crescita negli ultimi tempi, tanto da aumentare di 5 punti percentuali, il prestito maggiormente richiesto rimane sempre quello per la ristrutturazione della casa. Questo raggiunge infatti il 20% delle scelte complessive degli italiani, a dimostrazione di come la propria abitazione sia vista come un bene prezioso in cui investire somme di denaro elevate per migliorarla e renderla più confortevole.

Si passa poi al finanziamento per l'acquisto dell'auto e il dato che suscita maggiormente l'attenzione è rappresentato dalla tipologia di veicolo: gli italiani preferiscono richiedere il denaro alle banche o ad altri enti per l'acquisto di una macchina usata, viste le offerte che spesso caratterizzano questa categoria di mezzi di trasporto.

Seguono poi la richiesta di prestiti per avere maggiori liquidità e per fronteggiare determinate spese mediche, mentre il prestito per l'acquisto di un immobile continua a essere tra le opzioni meno richieste dagli italiani indebitati.