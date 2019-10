L'assessore regionale alla Pubblica Istruzione a Ustica incontra gli studenti

Domani l'assessore regionale all'Istruzione e alla formazione professionale, Roberto Lagalla, affiancato da una delegazione del Dipartimento, si recherà ad Ustica per incontrare i rappresentanti della comunità studentesca, insieme al sindaco Salvatore Militello. "Sarò in visita ad Ustica per esprimere la vicinanza del governo regionale agli studenti e alle tante famiglie dell'isola che, all'inizio dell'anno scolastico - dice Lagalla - hanno segnalato al mio assessorato ed all'ufficio Scolastico Regionale, sul quale ricade la competenza, alcune problematiche che hanno impedito il regolare inizio delle attività didattiche. Sarà quindi l'occasione per visitare gli edifici ed incontrare alcuni rappresentanti della famiglie degli studenti per discutere delle criticità presenti e degli eventuali interventi possibili".