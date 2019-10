Campana di Santa Rosalia installata allo stadio prima di Palermo - Corigliano

Sarà presentata domenica allo stadio "Barbera" prima della partita del Palermo contro il Corigliano Calabro, alle 13,30 l'installazione della Campana di Santa Rosalia all'ingresso della tribuna centrale nel piazzale dello stadio. Il progetto di Patrizio Travagli e di Stefania Morici vuole unire la devozione alla Santuzza, non solo come elemento religioso ma soprattutto come segno di palermitanità, aggregazione e appartenenza, ad uno dei giochi di strada palermitani più antichi. In undici luoghi simbolici della città sono state già impiantate altrettante installazioni che riprendono il "gioco della campana" ('u sciancateddu, in dialetto palermitano), ma in maniera artistica. Ora ce ne sarà una anche allo stadio, un luogo che come pochi altri riesce ad aggregare i palermitani proprio attorno al gioco, alla fede religiosa e sportiva e al senso di appartenenza al territorio. Alla presentazione interverranno il presidente del Palermo Dario Mirri, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, l'assessore comunale alle culture Adham Darwsha, il direttore dei beni culturali dell'arcidiocesi di Palermo padre Giuseppe Bucaro e il presidente della fondazione Sicilia Raffaele Bonsignore. Alle 14,30 poi la partita di campionato valida per la decima giornata del campionato di Serie D.