Galoppo e trotto a Siracusa l'1 e 2 novembre: si corre il Criterium d'autunno

Grandi Eventi Ippici d'Autunno approdano all'Ippodromo del Mediterraneo di Siracusa. Venerdì 1 e sabato 2 novembre, in programma due pomeriggi di gare al galoppo e al trotto con attese e ricche competizioni ed un evento collaterale: La Favolosa Città dei Ragazzi.

Venerdì 1 novembre, il pomeriggio inizierà alle ore 14:50 con le sette corse al galoppo, tra cui il Gran Premio del Mediterraneo, handicap principale C dal montepremi di 20 mila e 900 euro, dove tra i cavalli di 3 anni e oltre impegnati sui 1400 metri della pista grande in tutta evidenza è Repton. Tanti gli avversari: da Espoir Bere a Murdanova, da Sharming Girl a Duc del Rose. Poi il Criterium d'Autunno, competizione riservata ai giovanissimi atleti di 2 anni che concorreranno, per una condizionata sul miglio di pista grande, per un montepremi di 22 mila euro. Si parte da Freccia Rossa per lasciare chance a Belong You, Havana Rock e il chiacchierato Letojanni. Per l'occasione organizzato un evento collaterale dedicato ai più giovani. La Favolosa Città dei Ragazzi porta al Mediterraneo, con ingresso gratuito, i Gufi e i Falchi dell'associazione Artigli del Re, affiancati da Harry Potter. Tra le principesse sarà Cenerentola, accompagnata dal Principe dalla Fatina, con la spettacolare carrozza di vetro, a ballare con bambini e adulti. E ancora Cars e Cricchetto, Woody e Buzz ad accompagnare il battesimo della sella. L'accoglienza consegnata ad un'affascinante trampoliere Pirata. Grisù e i pompieri per il progetto Pompieropoli saranno a disposizione per trasformare i piccoli in coraggiosi Vigili del Fuoco.

Sabato 2 novembre, invece, dalle ore 14:30, protagonista sarà il trotto con sette corse in programma di cui, per la prima volta a Siracusa, anche il Gran Premio Regione Sicilia, corsa di Gruppo 3 con più di 40 mila euro di montepremi. Sono scesi al Mediterraneo per l'occasione team ippici con i migliori indigeni di 5 anni e oltre e importati di 4 anni e oltre per affrontare la ricca competizione sul miglio. La Indal Srl schiera le temute Sonia e Ua Huka. Ci proverà la veloce Tina Turner. Attese anche Vaniti Bar e Volcada Bar. Nel Premio Uniforz in prima linea Zoraida Font e Zaira TRuppo, mentre per il Premio Filipp Roc attesissima Akela Pal Ferm.

PARTENTI DICHIARATI PER LE CORSE DEL : 01 - 11 - 19

INIZIO RIUNIONE ORE : 14.50

=01 I-14.50-PR. RODANO E.6.600 DISCENDENTE M.1700

PISTA GRANDE--(TRIO)-

01 FIOREROSA 63 F.BOSSA 5

02 COLD STORM 62 GAB.CANNARELLA(A) (A) 6

03 STAR THOUGHTS 61.5 G.MANUELE 7

04 TRAMONTO SICILIANO 60.5 G.GENTILESCA 1

05 FULVA 59.5 S.GUERRIERI 2 (P)

06 MADAME DARK 52 A.FUSCO 3

07 RAT BAT BLUE 52 G.SANNA 4 (P)

=02 II-15.20-PR. OGLIO E.12.100 CONDIZIONATA M.1800

PISTA SABBIA--(TRIO)-

01 COACH ME SOFTLY 53 D.SCALORA 6

02 CUORE DEL GRAGO 54 G.SANNA 2 (P)

03 DREAMSTIME 54.5 S.BASILE 5 (P)

04 GUAPO 54 F.BOSSA 7 (P)

05 MM BLUE ONYX 53 S.GUERRIERI 1 (P)

06 PULSATING DRAGON 56 A.CANNELLA 8

07 SIR FORTRESS 52 GAB.CANNARELLA(A) (A) 3 (P)

08 SPECIAL RUSH 54 G.GENTILESCA 4

=03 III-15.50-PR. CRITERIUM DÂ’AUTUNNO E.22.000 CONDIZIONATA M.1600

PISTA GRANDE--(TRIO)-

01 BELONG YOU 58.5 S.BASILE 4

02 CANDY CRUSHER 56 A.CANNELLA 7

03 EURO DANDY 54 S.GUERRIERI 9

04 FRECCIA ROSSA 56 GAB.CANNARELLA(A) (A) 8

05 GRAMATICA 52.5 S.GIARRATANA 2 (P)

06 HAVANA ROCK 54 F.BOSSA 1

07 LETOJANNI 56 G.CANNARELLA 3

08 ROCKEY RACOON 54 G. CULTRARO(A) 5

09 SUPER PULSE 54 S. SULAS 6

=04 IV-16.20-PR. LEPROTTO E.5.500 DISCENDENTE DI M.1200

PISTA SABBIA--(TRISNAZIONALE)-

01 ST GEORGES CROSS 63.5 S.BASILE 14

02 SCREEN CITY 62 S. SULAS 1

03 CAMDEN ZAC 60.5 S.GUERRIERI 16

04 MORSIVE 60.5 A.MEZZATESTA 8 (P)

05 SMALL BUT FAST 60.5 A.CANNELLA 3 (P)

06 QUIET WOODS 59.5 GAB.CANNARELLA(A) (A) 4

07 LEAR FALCON 58.5 D.SCALORA 2 (P)

08 ROCK ROYALTY 58.5 F.BOSSA 15

09 SEA CHANTER 58.5 G.MANUELE 7

10 BUONTEMPONE 56 G.CANNARELLA 5

11 EBERARDO 56 G. CULTRARO(A) 6

12 GRAND TRIP 56 G.GENTILESCA 9

13 TANTI PALMIER 55.5 P. BORRELLI 10

14 CAPITAN SBUDELLA 55 A.FUSCO 11(P)

15 CHILLI PEPPER 55 S.GIARRATANA 12(P)

16 ORMIXA 52.5 G.SANNA 13(P)

=05 V-16.55-PR. MEDITERRANEO E.20.900 HANDICAP PRINC M.1400

PISTA GRANDE--(TRISNAZIONALE)-

01 ESPOIR BERE 63 P. BORRELLI 11(P)

02 REPTON 62.5 G.CANNARELLA 1

03 DORKHEL 61 S.BASILE 15

04 MURDANOVA 56.5 A.CANNELLA 2 (P)

05 SHARMING GIRL 54.5 S. SULAS 3

06 DOMESTIC HEARTH 54 F.BOSSA 5

07 DUC DEL ROSE 53.5 A.MEZZATESTA 12

08 FILO BOY 53 D.SCALORA 13(P)

09 PRETZEL LOGIC 53 A.FUSCO 16(P)

10 ROYAL DREAMER 52 F.CUSUMANO 14

11 ROYAL VICTORY 52 G.GENTILESCA 6 (P)

12 IL MALANDRINO 51.5 G.MANUELE 4

13 QUIET GREY 50.5 GAB.CANNARELLA(A) (A) 7

14 BRIGHT STAR 50 G.SANNA 8

15 MITRANDIR 52 G. CULTRARO(A) 9 (P)

16 SAMBUCO 53 S.GUERRIERI 10

=06 VI-17.25-PR. GHEVIO E.9.900 DISCENDENTE M.1700

PISTA GRANDE--(TRISNAZIONALE)-

01 LAGUNA DRIVE 62.5 P. BORRELLI 7

02 YASOOD 62 A.CANNELLA 8 (P)

03 PRINCIPE AZZURRO 61 GAB.CANNARELLA(A) (A) 2

04 SOPRAN FURIA 60 D.SCALORA 5

05 IRISH MOUNTAIN 58.5 S.GUERRIERI 9 (P)

06 EBLOUIS MOI 58 F.BOSSA 10

07 YELLOWGREEN 58 G.CANNARELLA 1 (P)

08 NATURAL STORM 56.5 G.GENTILESCA 3

09 RATMUSQUET 56.5 A.MEZZATESTA 4

10 BLU HIRAM 50.5 G.SANNA 11

11 LADYCAMMYOFCLARE 51 G.MANUELE 6 (P)

12 KISS ME QUIET 50.5 A.FUSCO 12(P)

=07 VII-18.05-PR. RAGGIO DI SOLE E.7.700 DISCENDENTE M.2300

PISTA GRANDE--(TRIO)-

01 POET'S STAR 64 S.BASILE 5 (P)

02 KINGSTON SASSAFRAS 62 A.CANNELLA 6

03 DOLLAR DAYS 61 F.BOSSA 10(P)

04 MADAMMENTO 58.5 GAB.CANNARELLA(A) (A) 3

05 ROYAL ALHEBAYEB 58 G.GENTILESCA 7 (P)

06 DELECTABLE 56 S.RIZZO PISCOPO 8

07 GREGORIAN SILENCE 56 G.CANNARELLA 9

08 SHOCKING BLU 56 P. BORRELLI 1

09 FLASH BROWN 51 G.MANUELE 11(P)

10 NUIT DIABOLIK 52 G. CULTRARO(A) 2

11 VETTORY LACHY 53 A.MEZZATESTA 4

IPPODROMO DI SIRACUSA TRotto

PARTENTI DICHIARATI PER LE CORSE DEL : 02 - 11 - 19

INIZIO RIUNIONE ORE : 14.30

=01 I-14.30-PR. MAMBO FONT SM E.8.800 CONDIZIONATA M.1600

-(NOTRIO)-

01 BELINDA LA 1600 S.CINTURA JR.

02 BLOODY MARY BAR R.VECCHIONE

03 BRISEIDE RAB G.PORZIO JR.

04 BARON FERM G.LO VERDE

05 BIJOUX DI GAIA G.LOMBARDO JR

=02 II-15.00-PR. UNIFORZ E.10.010 CONDIZIONATA M.1600

-(TRIO)-

01 ZORAIDA FONT 1600 L.MESSINEO

02 ZAFFIRIO G.PORZIO JR.

03 ZENILKAM L.LA ROSA

04 ZELIG RAB G.VITALE

05 ZADIG DEL RONCO G.LO VERDE

06 ZAIRA TRUPPO G.LOMBARDO JR

07 ZEPHYR WISE L A.DI CHIARA

=03 III-15.35-PR. PIACERE OM E.4.180 RECLAMARE M.2200

-(TRIO)-

01 TUNDRAST 2200 A.DI CHIARA

02 SACRO JET G.PORZIO JR.

03 SIMPLY RED L.MESSINEO

04 ULTRASKAM G.AGNELLO

05 NARCISO VL C.GIORDANO

06 UTOPIA JET S.CINTURA JR.

=04 IV-16.15-PR. FILIPP ROC E.12.650 CONDIZIONATA M.1600

-(TRIO)-

01 ASSISI PAX 1600 L.MESSINEO

02 AUREA WISE L G.MESSINEO

03 ALBATROS JOY RENE' LEGATI

04 ANASTASIA GRIF G.PORZIO JR.

05 AKELA PAL FERM S.CINTURA JR.

06 ARGOKAM L.LA ROSA

=05 V-16.55-PR. LOONEY TUNES - C.NAZ. E.3.410 CAT G M.1600

-(TRISNAZIONALE)-

01 TU SEI TU BIGI 1600 D.LA GALA

02 TORDINA JET G.MESSINEO

03 TEQUILA BUM BUM G.AGNELLO

04 SHEILA BOSS S.CINTURA JR.

05 VARANO JET L.LA ROSA

06 REGALE G.LOMBARDO JR

07 VIDAL TAV L.MESSINEO

08 UNION OP G.LO VERDE

09 SERENA LADY A.DI CHIARA

10 PAPER CAF G.PORZIO JR.

=06 VI-17.35-PR. GRAN PREMIO REGIONE SICILIA E.40.040 GRUPPO 3 M.1600

-(TRISNAZIONALE)-

01 TINA TURNER 1600 G.LO VERDE

02 SONIA A.GOCCIADORO

03 UA HUKA RENE' LEGATI

04 VANITI BAR M.MINOPOLI JR

05 VOLCADA BAR G.PORZIO JR.

06 TRILLO PARK R.VECCHIONE

07 TEDO LUIS G.P.MINNUCCI

08 VUITTON FERM L.MESSINEO

09 UNITED AS S.CINTURA JR.

10 VERY WINDY G.LOMBARDO JR

=07 VII-18.10-PR. BRANDY DEI FIORI E.5.060 CAT E M.1600

-(TRIO)-

01 TABOR CAF 1600 L.LA ROSA

02 TSUNAMI GIFONT R.VECCHIONE

03 PAPANDREU M.NATYNKI

04 TAYLER DI PIPPO S.CINTURA JR.

05 TRY AGAIN G.PORZIO JR.

06 VIS DI GIRIFALCO G.LO VERDE

07 UNGARETTI ORS G.VITALE