Modica, Consiglio comunale: rinegoziati 26 mutui con la Cassa Depositi e Prestiti

Il Consiglio comunale di Modica, nella riunione di giovedì 31 ottobre, ha approvato all’unanimità la rinegoziazione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e Prestiti. Previsto un risparmio di 157mila euro su base annua. Il tasso d’interesse passa da 5,120% allo 0,709%. A maggioranza approvato, con abbandono dell’aula al momento del voto dei consiglieri, Tato Cavallino, Filippo Agosta e Giovanni Spadaro, il riassetto della società partecipata “Servizi per Modica” inteso come riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi di interesse generale inclusa la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi stessi. I consiglieri di opposizione Giovanni Spadaro e Filippo Agosta hanno criticato la fretta con cui si è portata in aula la delibera riguardante la riorganizzazione della Servizi per Modica. Hanno chiesto un rinvio del punto per consentire un approfondimento delle conseguenze per il Comune, anche di natura finanziaria, sottolineando pure una mancata concertazione con i sindacati di categoria. La richiesta di un rinvio del punto è stata respinta a maggioranza.

Secondo l’atto deliberativo si garantiranno la salvaguardia dei livelli occupazionali per 84 unità, un risparmio massimo su base annua di euro 300mila, e la fornitura di servizi pubblici e strumentali sotto il controllo diretto dell’ente. Accanto alla “Servizi per Modica” saranno costituite la “Modica Acque e Depurazione s.r.l.” e la “Società Consortile Modica Servizi a.r.l.”