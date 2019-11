Netturbini di Floridia senza stipendi da 4 mesi: proclamato lo sciopero

La Funzione pubblica della Cgil e la Fsi Usae hanno informato la prefettura di Siracusa e la Tenenza dei carabinieri di Floridia che il prossimo 12 novembre gli operatori ecologici della Prosat incroceranno e braccia. Uno sciopero più che giustificabile, perchè i netturbini non percepiscono gli stipendi da quattro mesi.

Isindacati scrivono: " Premesso che: queste organizzazioni sindacali hanno già richiesto ed ottenuto incontri con il Consorzio Prosat ed anche con l’ amministrazione comunale al fine di poter trovare soluzioni idonei , senza alcun risultato positivo attuale e futuro per i lavoratori, pertanto, visto il mancato pagamento dello stipendio ai dipendenti, ad oggi di tre mensilità tra qualche giorno scade la quarta mensilità, viene proclamato per giorno 12 Novembre 2019 lo sciopero di tutti i dipendenti, comunicando che lo stesso proseguirà secondo i tempi e i modi previsti dalla legge 146/90 , e comunque fino al pagamento di tutta la retribuzione spettante ai lavoratori cioè ben 4 mensilità". Il documento è stato firmato dai segretari Tommaso Branciamore per la Cgil e Renzo Spada per la Fsi Usae.