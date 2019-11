Noto, domenica festeggiamenti per i 100 anni del maestro Corrado Galzio

Una smisurata passione per la musica ed il forte attaccamento alla sua Noto, il cui nome ha portato in giro per il Mondo e per cui, nel lontano 1975, ha lanciato NotoMusica, il Festival Internazionale che scandisce le estati della città Barocca.

Il Maestro Corrado Galzio domenica 3 novembre compie 100 anni e l’amministrazione comunale, assieme all’Associazione Concerti Città di Noto, ha deciso di festeggiare la felice ricorrenza organizzando una serata dedicata alla musica, ripercorrendo le tappe musicali più importanti dell’ultimo secolo a Noto.

Domenica pomeriggio alle 18, infatti, al Teatro Tina Di Lorenzo è in programma l’omaggio al Maestro Corrado Galzio, con la proiezione di un documentario realizzato da Alberto Frasca, presidente dell’Associazione Concerti Città di Noto dal titolo “Cento anni di musica a Noto”, a seguire il sindaco Corrado Bonfanti consegnerà a nome della città e della comunità netina, un piccolo regalo alla famiglia Galzio. Nelle sue parole, tutto il riconoscimento di Noto al maestro pianista, fondatore di NotoMusica.