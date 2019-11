Lavori notturni a Marzamemi per la fogna: c'è già un esposto in Procura

Lavori notturni nella serata di sabato per cercare di sistemare la rete fognante di Marzamemi, borgata marinara, frazione di Pachino. Secondo le proteste dei residenti che avevano denunciato lo sversamento dei liquami in mare da 8 giorni, nella zona della Marinella, nessuno delle istituzioni erano intervenute per risolvere l'inquinamento. Un escavatore ha larorato per tutta la notte in viale Calleri per tamponare il fenomeno.Per i residenti, tuttavia si tratterebbe di un rattoppo, perchè di fattola rete fognaria non ha mai funzionato nella frazione di Pachino. A settembre alcuni cittadini hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Siracusa, ipotizzando per reati ambientali.