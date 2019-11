Catania, Luca Busi di 'Coca Cola': no plastic e no sugar tax danneggiano imprese

"Con le tasse per fare solo cassa e mettere in grande difficoltà le imprese non si crea un percorso di economia circolare green e un vero percorso chiaro sulla sostenibilità ambientale per le imprese in Italia NO plastic e NO sugar tax". Così l'Amministratore delegato di Sibeg Luca Busi commenta l'inserimento nella Manovra finanziaria di Sugar e Plastic tax e i riflessi che avrà sull'azienda siciliana che imbottiglia bevande a marchio Coca-Cola.