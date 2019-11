Un morto a Siracusa in un incidente stradale a Targia e un bambino ferito

Un uomo di 34 anni, Sebastiano Cavaliere, di Augusta, è morto e un bambino è rimasto ferito in un incidente stradale nel Siracusano. Il bambino è stato trasferito con l'elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania per accertamenti. Secondo quanto ricostruito da polizia municipale e carabinieri l'incidente, nella zona di Targia, ingresso nord di Siracusa, ha coinvolto tre autovetture, due Audi Q5 e Q2 e una Smart sulla quale viaggiava la vittima. La piccola City car, è stata ridotta in un ammasso di lamiere. A Targia sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Siracusa.