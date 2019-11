Modica, cena letteraria con ospite d'eccezione Ferdinando Scianna

L’appuntamento del ciclo "A cena con l’autore” organizzato dall’OroHotel di Modica, avrà sabato 9 novembre un ospite d'eccezione: stavolta infatti a cenare e a conversare con il pubblico, attorno alle sue ispirazioni e alla storia del suo lavoro ci sarà Ferdinando Scianna.

L’evento è organizzato grazie alla collaborazione tra l’OroHotel Modica e il Med Photo Fest, dato che proprio il giorno prima sarà inaugurata a Modica che il grande maestro ha voluto tra le altre cose dedicare alla memoria di Franco Ruta con una dedica che recita così: mi piace dedicare questa piccola, per me importante mostra, alla memoria vivissima di Franco Ruta, uomo di straordinario talento nelle idee e nell'amicizia".

Dopo l’inaugurazione al Convento del Carmine della personale “Elogio dell’ombra”, Scianna terrà una Lectio Magistralis sabato 9 novembre all’Auritorium Floridia, a cui farà seguito la presentazione del volume “Cose” (Edizioni ContrastoBook), che raccoglie le immagini di diversi soggetti fotografati da Scianna nel corso dei suoi numerosi viaggi in Italia e per il mondo, e la sera, a partire dalle 20.30, la cena letteraria.

Quello con Scianna sarà il primo appuntamento di un novembre particolarmente intenso.

Già il giorno dopo, infatti, il 10 novembre, il collaborazione con l’Associazione Mozart Italia sede di Modica, ci sarà l’aperitivo letterario con il musicologo Sandro Cappelletto, che parlerà dei suoi libri dedicati ai Quartetti per Archi di Mozart, in particolare alla Notte delle Dissonanze, con l'esecuzione dal vivo del Quartetto Kreutzer.

E il 15 novembre sarà recuperato l’appuntamento, annullato a ottobre a causa del maltempo, con Costanza Di Quattro e la presentazione del suo “La mia casa di Montalbano”.